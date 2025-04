POL-WI: 16-Jähriger aus Jugendeinrichtung vermisst,

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

16-Jähriger aus Jugendeinrichtung vermisst

Wiesbaden

Samstag, 26.04.2025, 22:00 Uhr

(fh)Seit vergangenem Samstag wird der 16-jährige Andrejs Susters aus einer Jugendeinrichtung in Wiesbaden vermisst. Andrejs verließ die Einrichtung am Samstagabend gegen 22:00 Uhr und kehrte seitdem nicht mehr zu dieser zurück. In den vergangenen Tagen wurde er zudem mehrfach im Bereich Oberursel gesehen. Er könnte sich auf dem Weg in Richtung Aachen (NRW) befinden. Er ist circa 1,70 m groß von schlanker Statur und hat dunkelblonde Haare bei denen die Seiten kurz rasiert sind. Er war zuletzt mit einer hellen Kappe und Jeans bekleidet. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten bislang nicht zum Auffinden des Jugendlichen. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

