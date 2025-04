Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 16-jährige Jugendliche aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

16-jährige Jugendliche aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, 09.04.2025, 22.45 Uhr,

(pl)Seit Mittwochabend wird die 16-jährige Svenja Gebhardt aus einer Jugendeinrichtung in Wiesbaden vermisst. Die 16-Jährige kehrte abends nicht wie vereinbart um 22.45 Uhr in die Einrichtung zurück und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Bisherige Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Svenja ist ca. 1,65 Meter groß, kräftig, Brillenträgerin, hat blonde, lange, vermutlich zum Zopf gebundene Haare und Narben an den Armen. Sie ist vermutlich mit einem schwarzen Pullover sowie Jogginghose bekleidet und führte zuletzt eine graue oder braune Umhängetasche mit sich. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

