POL-WI: Vermisstenfahndung der Wiesbadener Kriminalpolizei

14-jährige Zoe Celine VAN VEEN vermisst, Wiesbaden, Am Schlosspark, seit Samstag, 29.03.2025, 19:00 Uhr

(he)Seit vergangenem Samstag wird die 14-jährige Zoe Celine VAN VEEN aus Wiesbaden vermisst. An diesem Tag verließ sie gegen 19:00 Uhr ihre in der Straße "Am Schlosspark" gelegene Unterkunft mit unbekanntem Ziel. Zoe Celine war in der Vergangenheit schon des Öfteren aus ihrer Unterkunft verschwunden und unbekannten Aufenthalts. Oftmals hielt sie sich in Offenbach oder Frankfurt auf. Die 14-Jährige ist circa 1,55 Meter groß, von schlanker Figur, trägt schwarze Haare und hat blaue Augen. Sie hat rechtsseitig ein Nasenpiercing und ist mit einem schwarzen langen Daunenmantel bekleidet. Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten.

