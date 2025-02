Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 17-Jähriger aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

17-Jähriger aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, Blumenthalstraße, seit 07.02.2025, 19.00 Uhr

(pl)Seit Freitag, dem 07.02.2025, wird der 17-jährige Obayd MOHAMED EL MIR aus Wiesbaden vermisst. Obayd verließ abends die elterliche Wohnung in der Blumenthalstraße und kehrte seitdem nicht zurück. Es gibt Anhaltspunkte, dass der 17-Jährige mit einem gleichaltrigen Bekannten unterwegs ist. Anlaufstellen sind nicht bekannt, jedoch haben sie sich in der Vergangenheit am Hauptbahnhof in Wiesbaden oder in Mainz-Kastel aufgehalten. Der Jugendliche ist ca. 1,60cm groß und hat dunkle Haare. Zuletzt war er mit einer schwarzen Jacke, einer dunklen Jogginghose, schwarzen Schuhen und einer "Gucci" Baseballmütze bekleidet. Hinweise zu dem Aufenthaltsort des Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

