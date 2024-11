Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 15-jährige Person aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden-Biebrich,

Seit Freitag, 22.11.2024, 15:00 Uhr

(fh)Seit vergangenem Freitag ist die Polizei in Wiesbaden auf der Suche nach Keito Gaeth. Die vermisste Person ist 15 Jahre alt und hielt sich bis Freitagnachmittag in einer Jugendeinrichtung in Biebrich auf. Keito ist etwa 160 Meter groß, hat eine kräftige Statur, orange-rote Haare und trug zuletzt eine grüne Brille mit dickem Gestell, ein Nasenpiercing, viele Armbänder sowie einen silbernen Ring. Zur Bekleidung ist eine dunkle Sportjacke mit hellblauen und weißen Akzenten, ein helles T-Shirt mit dunklem Druck und eine helle, weite Jeanshose bekannt. Die bisherigen Suchmaßnahmen führten nicht zum Auffinden von Keito.

Daher nehmen die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle Hinweise zum Aufenthaltsort von Keito entgegen.

