POL-WI: Aaliyah Koch aus Wiesbaden vermisst

Aaliyah Koch aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, Schwalbacher Straße, zuletzt gesehen am 11.11.2024

(he) Die Wiesbadener Kriminalpolizei sucht aktuell nach der 14-jährigen Aaliyah Koch aus Wiesbaden. Die Jugendliche war in einer Wohngruppe in Wiesbaden untergebracht. Seitdem sie diese verlassen musste und eine Unterbringung in anderen Wohngruppen verweigerte, ist sie unbekannten Aufenthalts. Nach Auskunft verschiedener Bezugspersonen hält sich Aaliyah aktuell bei einem Freund auf. Dessen Personalien und Wohnanschrift sind jedoch nicht bekannt. Letztmalig wurde die Jugendliche in männlicher Begleitung am 11.11.2024 in Mainz gesehen. Aaliyah ist circa 1,60 Meter groß, von schlanker Gestalt, hat ein Nasenpiercing und trägt braune, mittellange Haare. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben kann wird gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

