Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 17-Jähriger aus Wiesbaden vermisst

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

17-Jähriger aus Wiesbaden vermisst

(jh)Seit Montag wird der 17-Jährige Obayd El Mir Mohamed aus Wiesbaden vermisst. Obayd verließ am Montag, den 14.10.2024, gegen 8.30 Uhr sein Zuhause in Richtung seiner Ausbildungsstätte in der Wiesbadener Innenstadt. Dort kam er jedoch nie an und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Obayd ist circa 1,80 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze Haare. Zuletzt war er bekleidet mit einer dunkelblauen Jacke der Marke "Champion", einer dunkelblauen Jeans, einer Kappe mit Camouflage-Muster und weißem Adidas-Emblem sowie einem Rucksack mit Camouflage-Muster. Der Vermisste ist vermutlich in Begleitung eines Bekannten unterwegs. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Hinweise zum Aufenthaltsort des Obayd El Mir Mohamed nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell