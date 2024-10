Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt vom 08.10.2024

Wiesbaden (ots)

Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem Tötungsdelikt vom 08.10.2024, Wiesbaden, Dotzheimer Straße, Dienstag, 08.10.2024, 16.55 Uhr

(jh)Bereits am Mittwoch berichteten Polizei und Staatsanwaltschaft in einer gemeinsamen Pressemitteilung über ein versuchtes Tötungsdelikt in Wiesbaden. Die Polizei wendet sich nun mit einem Bild des Tatverdächtigen an die Öffentlichkeit. Die Tat ereignete sich am Dienstag, den 08.10.2024, gegen 16.55 Uhr in einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Dotzheimer Straße. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich um den 38-jährigen Suliman Ibrahimkhil.

Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, seine 27-jährige Ehefrau am Dienstag mit einem Messer angegriffen und dabei schwer verletzt zu haben. Anschließend flüchtete er.

Da der Aufenthaltsort des Tatverdächtigen nach wie vor unbekannt ist, wurde durch die Staatsanwaltschaft Wiesbaden ein Beschluss zur Veröffentlichung des Lichtbilds des Tatverdächtigen beim Amtsgericht Wiesbaden erwirkt.

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des Herrn Ibrahimkhil geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 oder jeder anderen Polizeidienststelle umgehend in Verbindung zu setzen. Bitte treten Sie nicht eigenständig an die Person heran.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell