Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 16-Jährige aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, Dienstag, 24.09.2024

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Seit Montagabend wird die 16-jährige Malak NGAR aus Simmern vermisst. Malak war zu Besuch bei Freunden in Wiesbaden, ist aber im Laufe des Abends weggelaufen. Zuletzt wurde sie in Wiesbaden in der Stettiner Straße gesehen. Malak ist etwa 1,65 Meter groß, schlank und hat lange schwarze Haare, die sie regelmäßig zu einem Pony gebunden hat. Zuletzt war sie mit einem weißen langärmeligen T-Shirt und einer schwarzen Hose bekleidet. Außerdem ist sie stark geschminkt und trägt diverse Ohrringe.

Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611)345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell