POL-WI: 36-Jähriger aus Wiesbaden vermisst

(fs)Seit dem 02.09.2024 wird der 36-jährige Patrick Hof-Ploß aus Wiesbaden vermisst. Zuletzt wurde er von Angehörigen am 15.07.2024 gesehen. Herr Hof-Ploß ist auf Medikamente angewiesen und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage. Herr Hof-Ploß ist 180cm groß, hat eine hagere Statur, braune lange Haare, einen braunen langen Vollbart, ein eher ungepflegtes Aussehen und ist Brillenträger. Die Suchmaßnahmen der Polizei führten bislang nicht zum Erfolg. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Hinweise zum Aufenthaltsort nimmt die Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

