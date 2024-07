POL-WI: 17-Jährige aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, Platter Straße, seit Donnerstag, 11.07.2024

Wiesbaden (ots) - 1. Bargeld aus Tresor entwendet, Wiesbaden-Biebrich, Wörther-See-Straße, Donnerstag, 11.07.2024, 21.30 Uhr bis Freitag, 12.07.2024, 6 Uhr (mb)In der Nacht zum Freitag kam es in Biebrich in der Wörther-See-Straße zu einem Einbruch in ein Freibadgebäude, bei dem die Täter einen Tresor öffneten ...

