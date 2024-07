POL-WI: 13-Jährige aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, Johannes-Brahms-Straße, seit Dienstag, 09.07.2024

Wiesbaden (ots) - Exhibitionistische Handlung im Bus +++ Trickdieb gelangt an Smartphone +++ Einbruch in Gewerbe +++ Täterhinweise nach Sachbeschädigung an PKW +++ Medizinischer Notfall ursächlich für Verkehrsunfall +++ Fußgänger missachtet rote Ampel 1. Exhibitionistische Handlung im Bus, Wiesbaden, ...

mehr