POL-WI: 41-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, Kranzplatz, seit Mittwoch, 12.06.2024, gegen 18 Uhr

Wiesbaden (ots)

(mb)Seit Mittwoch wird der 41-jährige Tomasz Marcin Mikolajczyk vermisst. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung bei der Vermisstensuche um Mithilfe.

Herr Mikolajczyk wurde letztmalig am Mittwoch gegen 18 Uhr von seinen Arbeitskollegen an seiner Unterkunft am Kranzplatz gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Ersten Ermittlungen zufolge könnte sich der Vermisste anschließend im Bereich Wiesbaden-Biebrich aufgehalten haben. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg.

Der Vermisste ist 1,70 m groß, von kräftiger Statur, Barträger und hat eine Glatze mit kurzen dunklen Haaren an der Seite. Bekleidet ist er vermutlich mit einem blauen T-Shirt, schwarzen Shorts und dunklen Schuhen.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Tomasz Marcin Mikolajczyk nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

