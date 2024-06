Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ 45-jähriger Mann aus Mainz-Kostheim vermisst -(Foto) +++

Wiesbaden (ots)

45-jähriger Mann aus Mainz-Kostheim vermisst, Mainz-Kostheim, Hochheimer Straße, Seit Dienstag, 04.06.2024

(ro)Seit Dienstag letzter Woche, 04.06.2024, wird der 45-jährige Michael MÜLLER aus Mainz-Kostheim vermisst. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet bei der Vermisstensuche die Bevölkerung um Mithilfe.

Herr Müller wurde letztmalig am 04.06.2024 an seiner Wohnanschrift in der Hochheimer Straße gesehen und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Aufgrund seines Gesundheitszustandes kann eine Gefahr für den Vermissten nicht ausgeschlossen werden. Der Vermisste wird als circa 1,80 bis 1,85 Meter groß, sehr schlank und mit kurzem, blond gefärbtem Haar sowie "wenig Zähnen im Mund" beschrieben.

Hinweise zum Aufenthaltsort der vermissten Person nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

