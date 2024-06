POL-WI: 16-jährige Jugendliche aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, Hellmundstraße, seit Freitagnachmittag, 07.06.2024, 14 Uhr

Wiesbaden (ots) - (mb)Die Öffentlichkeitsfahndung vom 10.06.2024, 10.48 Uhr, nach der 13-Jährigen aus Wiesbaden, wird zurückgenommen. Die Vermisste konnte durch Polizeikräfte an einer ihrer Kontaktadressen angetroffen und in ihre Wohngruppe zurückgeführt werden. Es wird gebeten, das zur Verfügung gestellte Bildmaterial nicht weiter zu verwenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden ...

