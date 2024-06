Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 13-Jährige aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden-Amöneburg, Alexander-von-Engelberg-Straße, seit Donnerstag, 06.06.2024, 23 Uhr

Wiesbaden (ots)

(mb)Seit Donnerstagabend wird eine 13-Jährige aus Wiesbaden vermisst. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung bei der Vermisstensuche um Mithilfe.

Bei der Vermissten handelt es sich um Marie Sophie SCHMIDT. Die 13-Jährige konnte am 06.06.2024 gegen 23 Uhr in ihrer Wohngruppe in der Alexander-von-Engelberg-Straße nicht angetroffen werden und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Dis bisherigen Such- und Fahndungsmaßnahmen führten nicht zu ihrem Auffinden.

Die 13-Jährige ist circa 1,60 m groß, schlank, hat schulterlange, rot-braune Haare und blaue Augen. Zu ihrer aktuellen Bekleidung liegen keine Angaben vor.

Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

