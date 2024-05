POL-WI: 63-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, Kapellenstraße Seit 27.05.2024, 9.30 Uhr

Wiesbaden (ots) - 1. Blitzeinbruch in Geschäft, Wiesbaden-Mitte, De-Laspee-Straße Mittwoch, 22.05.2024, 4.00 Uhr (mb)Einbrecher sind in der vergangenen Nacht in Wiesbaden in ein Geschäft eingebrochen und haben Beute im geschätzten Wert von über 20.000 Euro gemacht. Gegen 4 Uhr wurde die Polizei von einem ...

mehr