POL-WI: Fahndung nach vermisster Person

Wiesbaden (ots) - 1. Einbruch in Kletterhalle, Wiesbaden-Biebrich, Hagenauer Straße, Mittwoch, 20.03.2024, 23.16 Uhr (mb)Zwei Einbrecher haben am Mittwochabend eine Kletterhalle in Wiesbaden heimgesucht. Um 23.16 Uhr drangen die Unbekannten über den rückwärtigen Bereich in die Räumlichkeiten der Kletterhalle in ...

mehr