Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 14-Jähriger aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Treptower Straße,

Seit Dienstag, 19.03.2024

(fh)Seit Dienstag, dem 19.03.2024, wird der 14 Jahre alte Evan Orlob aus Wiesbaden vermisst. Der Jugendliche verließ die Wohnanschrift von Verwandten in der Treptower Straße und wurde am 19.03.2024 zuletzt gesehen. Seitdem ist er unbekannten Aufenthalts. Even ist circa 185 cm groß und etwa 70 kg schwer. Er war zuletzt mit einer weiß-blauen Mütze, einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Jogginghose und schwarz-weißen Schuhen bekleidet. Da die bisherigen Suchmaßnahmen nicht zum Auffinden des Jugendlichen führten, bittet die Kriminalpolizei nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Das angehängte Lichtbild zeigt den Vermissten, allerdings ist es bereits etwa zwei Jahre alt.

Hinweise zum Aufenthaltsort von Evan nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell