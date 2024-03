POL-WI: Zwei 15-jährige Jugendliche aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, Sperberweg und Kochbrunnenplatz seit Mittwoch, 20.03.2024, 19.30 Uhr

Wiesbaden (ots) - 1. Zwei Übergriffe binnen einer Stunde, Wiesbaden, Moritzstraße und Adolfsallee, Mittwoch, 20.03.2024, 00.30 Uhr und 01.30 Uhr (mb)Binnen einer Stunde traf ein Täter gleich zweimal in Wiesbaden auf seine Opfer und griff diese an. Eine 20-Jährige wurde zunächst um 00.30 Uhr in der Moritzstraße ...

mehr