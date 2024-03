POL-WI: 31-jähriger Mann aus einer Fachklinik im Rheingau vermisst, Rheingau, seit Mittwoch, 20.03.2024, zwischen 01.30 Uhr und 04.00 Uhr

Wiesbaden (ots) - 1. In Streit geraten und zugeschlagen, Wiesbaden, Westend, Bleichstraße, Mittwoch, 13.03.2024, 17:37 Uhr (oze)Ein 61-Jähriger geriet am Mittwochabend mit zwei Brüdern in Wiesbaden so in Streit, dass dieser mit einer Bierflasche zuschlug und einen 41-Jährigen verletzte. Am Mittwoch gegen 17:30 ...

mehr