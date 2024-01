Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 81-Jähriger aus Pflegeeinrichtung in Biebrich vermisst

Wiesbaden (ots)

81-Jähriger aus Pflegeeinrichtung vermisst, Wiesbaden-Biebrich, Rathausstraße, Freitag, 12.01.2024, 05:00 Uhr

(he)Seit heute Morgen wird der 81-jährige Erich Schreibner aus Wiesbaden-Biebrich vermisst. Herr Schreibner ist in einem Seniorenstift in der Rathausstraße in Biebrich wohnhaft und wurde dort in der zurückliegenden Nacht gegen 01:30 Uhr letztmalig gesehen. Um 05:00 Uhr wurde die Abwesenheit von Herrn Schreibner festgestellt. Der Vermisste ist 1,65m groß, hat eine normale Figur, trägt eine Halbglatze, hat graue Haare und wirkt unrasiert. Zur Bekleidung ist nur bekannt, dass er zuletzt eine Jeanshose, ein dünnes Hemdchen und eine dünne Jacke trug. Herr Schreibner kann sich selbst nicht orientieren und ist auf Medikamente angewiesen. Personen, welche Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können werden gebeten, sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer (0611) 345-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

