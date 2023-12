Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vermisstenfahndung der Kriminalpolizei - 12-jähriges Kind aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Butterblumenweg,

Montag, 04.12.2023, seit 20.00 Uhr

(ro)Seit dem 04.12.2023 wird die 12 Jahre alte Pia Domix aus einer Betreuungseinrichtung in Wiesbaden vermisst. Pia verließ am Abend gegen 20.00 Uhr ihre Wohngruppe im Butterblumenweg und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Kriminalpolizei in Wiesbaden führten bislang nicht zum Auffinden des Mädchens. Die Polizei bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zuletzt war sie mit einer schwarzen Daunenjacke, einer schwarzen Jogginghose und weißen Sneakern der Marke Nike bekleidet. Darüber hinaus soll sie schwarz gefärbte Haare haben. Hinweise zu Pias Aufenthaltsort werden von der Kriminalpolizei Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell