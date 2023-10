Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vermisstenfahndung der Wiesbadener Kriminalpolizei +++15-jährige Miriam Picciolo aus Wiesbaden vermisst+++

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Wiesbaden (ots)

15-jährige Miriam Picciolo aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden, seit Dienstag, 17.10.2023, 15:00 Uhr

(wie) Seit Dienstag, den 17.10.2023 um 15:00 Uhr wird die 15-jährige Miriam PICCIOLO aus Wiesbaden vermisst. An diesem Tag verließ sie gegen 15:00 Uhr das Wiesbadner Jugendamt, um in die elterliche Wohnung zu gehen. Seitdem ist sie unbekannten Aufenthalts. Miriam ist schlank, circa 1,70 Meter groß, wirkt etwas älter und hat eine südländische Erscheinung. Sie trägt langes schwarzes Haar und hat ein Zungenpiercing. Als mögliche Aufenthaltsorte kommen die Wiesbadener Innenstadt sowie der Hauptbahnhof oder aber auch die Mainzer oder Frankfurter Hauptbahnhöfe in Betracht. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell