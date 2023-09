POL-WI: 15-Jährige aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots) - 1. Junge in Schwimmbad unsittlich berührt, Wiesbaden, Mainzer Straße, 05.09.2023, 17.10 Uhr, (pl)Ein 11-jähriger Junge wurde am Dienstagnachmittag im Schwimmbad in der Mainzer Straße unsittlich berührt. Nach Angaben des Jungen habe er gegen 17.10 Uhr auf der Treppe des Kinderschwimmbeckens gesessen, als er von einem auf ihn zu tauchenden Mann ...

