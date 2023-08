POL-WI: 15-jährige Miriam Picciolo aus Wiesbaden vermisst +++ Öffentlichkeitsfahndung der Polizei

Wiesbaden (ots) - Roadshow "Gemeinsam sicher in Hessen", Schmitten, Großer Feldberg, Sonntag, 20.08.2023 (kd)Am Sonntag war es so weit, die hessenweite Kampagne "Gemeinsam sicher in Hessen" ist mit ihrer "Roadshow" in Westhessen angekommen. Nach und nach veranstaltet jedes Polizeipräsidium einen besonderen Aktionstag im Zeichen der Prävention. Am Sonntag fand dies im Zuständigkeitsgebiet des Polizeipräsidiums ...

mehr