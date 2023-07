Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilungen der Autobahnpolizei

Wiesbaden (ots)

1. Drei Verletzte bei Auffahrunfall auf A 3, Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 12.07.2023, 08:50 Uhr

(wie) Am Mittwochabend hat ein Unbekannter einem Mann in Runkel eine Tasche gewaltsam entrissen, floh aber schließlich ohne seine Beute. Ein 86-Jähriger kehrte nach einem Einkauf zu seiner Wohnanschrift in der Straße "Im Langgarten" zurück. Ein fremder Mann, der dem 86-Jährigen bereits beim Einkaufen aufgefallen war, hielt die Tür zum Haus auf und ließ den Bewohner eintreten. Im Inneren des Gebäudes nutzte der Unbekannte dann eine günstige Gelegenheit und zerschnitt mit einem unbekannten Werkzeug den Trageriemen der Tasche des 86-Jährigen und entriss diesem die Tasche. Anschließend flüchtete der Täter mit seiner Beute auf die Straße. Nachdem er dort jedoch von einem Radfahrer beobachtet worden war, warf er die Tasche seinem Opfer wieder zu und verschwand dann. Der bisher unbekannte Zeuge überreichte dem 86-Jährigen seine Tasche und berichtete noch, dass der Täter mit einem anderen Mann in einem Pkw mit BO- Kennzeichen kommuniziert habe. Der Täter wird als 20 bis 25 Jahre alt und circa 170 cm groß beschrieben. Er soll dunkle, kurze Haare, ein schwarzes T-Shirt, eine schwarze Hose und schwarze Schuhe getragen haben. Seine Statur wurde als normal und sein Aussehen als "orientalisch" beschrieben. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Außerdem wird der hilfsbereite Radfahrer gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

2. Betrunken auf Tankstellengelände gefahren, Wiesbaden, Borsigstraße, Donnerstag, 13.07.2023, 02:30 Uhr

(wie) In der Nacht auf Donnerstag hat die Autobahnpolizei beim Tanken eine betrunkene Autofahrerin aus dem Verkehr gezogen. Eine Streife war zum Tanken des Dienstwagens zu einer Tankstelle in der Borsingstraße in Nordenstadt gefahren. Währenddessen fuhr eine 37-Jährige mit einem Dacia auf das Gelände. Als beide Fahrzeuginsassen am Nachtschalter Alkohol kaufen wollten, kontrollierten die Beamten den Atemalkoholgehalt der Fahrerin. Das Testgerät zeigte einen Wert von über 1,1 Promille an, weshalb die Frau vorläufig fest- und mit zu Dienststelle genommen wurde. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung des Führerscheins durfte die 37-Jährige die Dienststelle wieder verlassen.

3. Kontrollen mit Veterinäramt,

Wiesbaden, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 12.07.2023, 06:30 Uhr bis 13:30 Uhr

(wie) Am Mittwoch hat die Autobahnpolizei gemeinsam mit dem Veterinäramt auf der A 3 Fahrzeuge aus dem Bereich Lebensmittel- und Tiertransporte kontrolliert. Die Spezialisten des Zentralen Verkehrsdienstes kontrollieren regelmäßig mit den zuständigen Veterinärämtern und fanden sich diesmal am Mittwoch auf der Tank- und Rastanlage Medenbach zusammen. Insgesamt wurden 15 auffällige Fahrzeuge genauer unter die Lupe genommen, von denen acht beanstandet werden mussten. Neben Verstößen gegen die Sozialvorschriften und die Geschwindigkeitsbegrenzungen musste zwei Fahrzeugen die Weiterfahrt wegen des Transports von zu warmen Lebensmitteln untersagt werden. Zwei weitere Fahrzeuge wurden wegen falscher Temperierung der Lebensmittel versiegelt und zum Ladeort zurückgeschickt. Die Beamten werden zum Wohle der Gesundheit aller weiter auf diesem Gebiet kontrollieren.

