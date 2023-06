Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 17-Jähriger aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

17-Jähriger aus Wiesbaden vermisst,

Wiesbaden, Klingerstraße, seit Sonntag, 25.06.2023, circa 20:15 Uhr

(he)Seit gestern, Sonntag den 25.06.2023, circa 20:15 Uhr wird der 17-jährige Miquel Leandro STAEDER aus der Klingerstraße in Wiesbaden vermisst. Zu dieser Uhrzeit verließ Miquel Leandro nach einer Diskussion mit seinen Eltern die Wohnanschrift in der Klingerstraße. Der Jugendliche ist circa 1,80 Meter groß, von schlanker Gestalt und wiegt circa 74 kg. Er hat blonde Haare, an den Seiten etwas kürzer und oben lang. In beiden Ohren trage er je einen Ohrstecker. Bekleidet sei er mit einem grauen Nike Sneaker, einer grauen Jogginghose, einem weißen T-Shirt sowie einem grauen "Jordan" Kapuzenpullover. Um den Hals trage er eine Silberkette. Ein möglicher Aufenthaltsort könnte die Wiesbadener Innenstadt sein. Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer (0611) 345-0 um Hinweise zum Aufenthaltsort des Jugendlichen.

