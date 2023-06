POL-WI: 65-jährige Frau aus Klinik im Rheingau vermisst

Wiesbaden (ots) - 1. Einbrecher gescheitert, Wiesbaden, Saalgasse, 10.06.2023, 19.00 Uhr bis 12.06.2023, 08.50 Uhr, (pl)Zwischen Samstagabend und Montagmorgen scheiterten unbekannte Täter in der Saalgasse beim Versuch, in die Räumlichkeiten eines in einem mehrstöckigen Gebäude ansässigen Geschäftes ...

mehr