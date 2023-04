Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 13-jähriges Mädchen aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

13-jähriges Mädchen aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden-Klarenthal, 05.04.2023, 16.30 Uhr,

(pl)Seit Mittwoch, dem 05.04.2023, wird die 13-jährige Soliana GOJTOM aus Wiesbaden-Klarenthal vermisst. Die Vermisste verließ das Elternhaus gegen 12.30 Uhr und wurde zuletzt nachmittags von ihren Freundinnen in Klarenthal im Bereich eines Einkaufsmarktes gesehen. Soliana gab gegenüber ihren Freundinnen an, die Stadt verlassen zu wollen. Seitdem ist die 13-Jährige unbekannten Aufenthalts. Die durchgeführten Such- und Ermittlungsmaßnahmen brachten bislang keinen Erfolg. Die Vermisste ist ca. 1,60 Meter groß, hat eine normale Statur, ein scheinbares Alter von etwa 16 Jahren und kurze braune Haare mit Extensions. Sie soll die Haare zuletzt wie auf dem angehängten Bild getragen haben und mit einer roten Weste, einer blauen Jogginghose und einem passenden blauen Pullover bekleidet gewesen sein. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

