POL-WI: Vermisstenfahndung der Bad Homburger Kriminalpolizei

45-jähriger Mann vermisst,

Bad Homburg, Südcampus, Wiesbaden, Mainz-Kastel, seit Montag, 20.03.2023

(jn)Seit Montagvormittag wird der 45-jährige Francisc Silaghi aus dem Wiesbadener Stadtteil Mainz-Kastel vermisst.

Der Vermisste war zuletzt als Bauarbeiter auf einer Baustelle im Südcampus in Bad Homburg tätig, wo er auch zuletzt am Montag gesehen wurde. Er bewohnte ein Zimmer in Mainz-Kastel.

Er ist 1,72 Meter groß, 80 kg schwer, hat kurze schwarze Haare und keinen Bart sowie keine anderen auffälligen Narben oder Tätowierungen. Bekleidet ist er vermutlich mit einer weißen Arbeitshose und einer schwarzen Jacke mit gelben Streifen. Herr Silaghi spricht rumänisch.

Hinweise zu dem Vermissten werden von der Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172 / 120 - 0 entgegengenommen.

