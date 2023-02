POL-WI: 68-jährige Frau aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

(pl)Seit Dienstag, dem 07.02.2023, wird die 68-jährige Anna Telwa aus Wiesbaden vermisst. Frau Telwa wurde am Dienstagnachmittag zuletzt an ihrer Wohnanschrift im Rheingauviertel vor der Haustür gesehen und ist seitdem unbekanntem Aufenthalts. Die bisherigen Suchmaßnahmen der Kriminalpolizei erbrachten bislang keine Hinweise auf ihren Aufenthaltsort. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer hilflosen Lage befindet. Frau Telwa ist ca. 1,70 Meter groß, etwa 90 Kilogramm schwer, hat graue, kurze Haare und trägt eine Brille. Sie ist grundsätzlich auf einen Rollstuhl angewiesen. Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 oder jede andere Polizeistation entgegen.

