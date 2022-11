Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vermisstenfahndung nach 12-jährigem Mädchen, Wiesbaden, Butterblumenweg, seit Mittwoch, 23.11.2022, 07:30 Uhr

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

(jn)Seit Mittwoch, 23.11.2022 wird in Wiesbaden die 12-jährige Abir Bouzouma vermisst. Die Vermisste wohnt in einer Wohngruppe im Butterblumenweg und verließ diese am Mittwoch gegen 07:30 Uhr, um zur Schule zu gehen. Zum aktuellen Zeitpunkt liegen vage Hinweise darauf vor, dass sich die 12-Jährige im Bereich der Wiesbadener Innenstadt aufhalten könnte.

Abir ist 1,65 Meter groß, etwa 70 kg schwer und hat lange schwarze Haare. Zuletzt war sie mit einem blauen Schulrucksack, einer hellblauen Jogginghose und einer beigen Kapuzenjacke bekleidet gewesen. Ihrem Erscheinungsbild zufolge wirkt die Vermisste ca. 17 Jahre alt.

Nun bittet die Wiesbadener Kriminalpolizei die Bevölkerung um Mithilfe. Personen, die sachdienliche Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer 0611 / 345 - 0.

Ein Foto der Vermissten ist dieser Pressemeldung beigefügt.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell