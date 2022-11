POL-WI: 16-jährige Jugendliche vermisst

Wiesbaden (ots) - 1. Falscher Wasserwerker unterwegs, Wiesbaden, Flachstraße, 08.11.2022, 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr, (pl)In einem Mehrfamilienhaus in der Flachstraße wurde am Mittwochnachmittag eine Seniorin von einem falschen Wasserwerker heimgesucht. Der Mann klingelte gegen 12.30 Uhr an der Tür der Geschädigten und erschlich sich wegen eines angeblichen Wasserschadens Einlass in deren Wohnung. Anschließend lenkte ...

mehr