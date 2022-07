Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 66-jähriger Mann aus Wiesbaden vermisst, Lichtbild des Vermissten Wiesbaden-Biebrich, seit Samstag, 23.07.2022

Wiesbaden (ots)

(he)Wie bereits mit der Pressemeldung von vergangener Nacht, 01:21 Uhr veröffentlicht, wird seit Samstag, 23.07.2022, der 66-jährige Viktor Tirbach aus einer Wohngruppe in Wiesbaden-Biebrich vermisst. In der Anlage findet sich nun ein Lichtbild des Vermissten. Herr Tirbach ist ca. 190 cm groß, wiegt rund 110 kg und hat kurze schwarze Haare. Er trägt einen 3-Tage-Bart und hat Tätowierungen auf den Fingern. Herr Tirbach benötigt vermutlich medizinische Hilfe und ist ggf. nicht in der Lage, sich zu orientieren. Die Ermittlungen hat zwischenzeitlich die Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen. Diese nimmt unter der Rufnummer (0611) 345-0 Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten entgegen.

