POL-WI: +++Pressemeldung der Kriminalpolizei Wiesbaden+++14-jähriges Mädchen in Wiesbaden vermisst+++Öffentlichkeitsfahndung+++

14-jähriges Mädchen in Wiesbaden vermisst Wiesbaden-Klarenthal seit Montag,14.03.2022

(jul) Seit Montagabend wird die 14-jährige Angelina Kiesewetter aus einer Jugendeinrichtung in Wiesbaden-Klarenthal vermisst. Das vermisste Mädchen verließ in den Abendstunden des Montags die Einrichtung in unbekannte Richtung und kehrte nicht zurück. Die vermisste 14-Jährige ist ca. 165 cm groß, schlank, hat helle Haut und lange dunkelbraune Haare. Sie trägt vermutlich eine schwarze Jacke mit Fellbesatz an der Kapuze. Es liegen Hinweise vor, dass sich die Vermisste im Wiesbadener Innenstadtbereich aufhält. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611-3450 oder jeder anderen Polizeidienststelle telefonisch in Verbindung zu setzen.

