Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemeldung der Kriminalpolizei Wiesbaden+++14-jähriges Mädchen in Wiesbaden vermisst+++Öffentlichkeitsfahndung

Wiesbaden (ots)

14-jähriges Mädchen in Wiesbaden vermisst Wiesbaden-Bierstadt seit Montag,14.03.2022

(jul) Seit Montagmorgen wird die 14-jährige Rita GAETA aus Wiesbaden vermisst. Die Vermisste verließ am Montagmorgen die Wohnanschrift in der Wiesbadener Innenstadt, um zur Schule zu gehen. Nach dem Schulunterricht kehrte das 14-jährige Mädchen nicht an die Wohnanschrift zurück. Das Mädchen ist ca. 155 cm groß, von schlanker Gestalt und hat schwarze, schulterlange Haare. Zu ihrer aktuell getragenen Kleidung liegen keine Hinweise vor. Möglicherweise hält sich die Vermisste im Wiesbadener Innenstadtbereich auf. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Rufnummer 0611-3450 oder jeder anderen Polizeidienststelle telefonisch in Verbindung zu setzen.

