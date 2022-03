Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vermisstenfahndung nach 14-jährigem Mädchen aus Mainz-Kastel

Wiesbaden (ots)

14-jähriges Mädchen vermisst,

Mainz-Kastel, seit 03.03.2022

(pl)Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet bei der Suche nach einer Vermissten die Bevölkerung um Mithilfe. Vermisst wird die 14-jährige Denisa-Maria Ciurar. Das Mädchen verließ am Donnerstagabend ihre Wohnanschrift in Mainz-Kastel und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Die Vermisste ist etwa 1,65 Meter groß und zierlich. Sie trug zuletzt dunkle Kleidung mit weißen Schuhen. Bisherige Maßnahmen führten nicht zum Auffinden der Vermissten. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sie sich im Bereich Frankfurt/Main aufhält. Personen, die Angaben zu dem Aufenthaltsort der Denisa-Maria Ciurar machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

