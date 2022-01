Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 14-jähriges Mädchen noch immer vermisst (Foto)

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden-Biebrich,

seit Dienstag, 07.12.2021,

(mh) Die 14-jährige Denisa-Mihaela Scantei ist noch immer nicht in die Jugendeinrichtung in Wiesbaden-Biebrich zurückgekehrt. Wie bereits in den Pressemitteilungen vom 10.12.2021 und 15.12.2021 berichtet, wurde die Vermisste zuletzt am Dienstag, dem 07.12.2021, von einem Mitarbeiter der Einrichtung gesehen. Da sämtliche Suchmaßnahmen bislang nicht zum Auffinden des 14-jährigen Mädchens führten, wendet sich die Wiesbadener Kriminalpolizei nun erneut an die Öffentlichkeit. Das Mädchen ist circa 1,60 Meter groß, etwa 70 Kilogramm schwer und hat dunkelbraune Augen sowie schwarze, bis über die Schulter gehende Haare. Personen, die Angaben zu dem Aufenthaltsort der Denisa-Mihaela Scantei machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell