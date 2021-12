Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 12-jähriger Junge vermisst

Wiesbaden (ots)

12-jähriger Junge vermisst,

Oestrich-Winkel / Wiesbaden seit dem 20.12.2021, 15.00 Uhr,

(pl)Seit Montag, dem 20.12.2021, wird der 12-jährige Mahdi Musavi vermisst. Der Vermisste lebt in einer Jugendeinrichtung im Bereich von Oestrich-Winkel und war vergangenen Montag mit einer Familienangehörigen in der Wiesbadener Innenstadt unterwegs, wo er zuletzt gegen 15.00 Uhr in der Schützenhofstraße vor einem Lebensmittelmarkt gesehen wurde. Der Junge ist 1,68 Meter groß und trug zum Zeitpunkt des Verschwindens ein schwarzes T-Shirt, einen schwarzen Pullover, eine dunkelgrüne Jacke, blaue Jeans sowie dunkelblaue Sneakers. Personen, die Angaben zu dem Aufenthaltsort des Mahdi Musavi machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

