Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vermisstenfahndung nach Herrn Marco Di Tommaso (Foto)

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Mainz-Kostheim, Ludwigstraße, Seit Dienstag, den 21.12.2021, 21:50 Uhr,

(mh) Die Wiesbadener Kriminalpolizei bittet die Bevölkerung bei der Suche nach einem Vermissten um Mithilfe.

Seit gestern Abend wird der 36-jährige Herr Marco Di Tommaso aus Wiesbaden vermisst.

Herr Di Tommaso wurde zuletzt in der Ludwigstraße in Mainz-Kostheim gegen 21:50 Uhr gesehen. Alle Maßnahmen der Polizei haben bislang nicht zum Auffinden des 36-Jährigen geführt. Er ist 168 cm groß, hat eine sehr schlanke Statur und kurze, schwarze Haare. Er trug zuletzt einen schwarzen Wellenstein-Mantel und Nike-Schuhe in schwarz mit weißer Sohle.

Personen, die Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter (0611) 345-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell