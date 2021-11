Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 14-jähriger Ilyas KÖNIG vermisst

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Idsteiner Straße,

seit Mittwoch, 24.11.2021, 07:00 Uhr

(he)Seit vergangenem Mittwoch wird der 14-jährige Ilyas KÖNIG aus Wiesbaden vermisst. An diesem Tag verließ er gegen 07:00 Uhr eine in der Idsteiner Straße in Wiesbaden gelegene Jugendeinrichtung um zur Schule zu gehen. Dort kam er jedoch nie an. Ilyas ist circa 1,65 Meter groß, schlank und trägt kurze braune Haare. Zu seiner aktuell getragenen Bekleidung liegen keine Hinweise vor. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Ilyas im Bereich Frankfurt/Main aufhält. Hinweisgeber, die Angaben zu dem Aufenthaltsort des Ilyas König machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Rufnummer (0611) 345-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell