Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vermisstenmeldung der Kriminalpolizei Wiesbaden - 13 Jahre altes Kind vermisst

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

13 Jahre altes Kind vermisst,

Wiesbaden/ Bottrop, 17.11.2021,

(pl)Seit Mittwoch, dem 17.11.2021, wird der 13 Jahre alte Laurin Hammer aus einer Betreuungseinrichtung in Wiesbaden vermisst. Der 13-Jährige wurde zuletzt am 18.11.2021 durch die Polizei Bottrop am dortigen Hauptbahnhof angetroffen und in die Obhut der vor Ort zuständigen Behörden übergeben. Er ist jedoch seit Montag, dem 22.11.2021, wieder abgängig und gilt seitdem erneut als vermisst. Zum Aufenthaltsort des Vermissten liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte vor. Er könnte sich weiterhin im Bereich von Bottrop aufhalten. Laurin ist ca. 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und dunkelblonde Haare. Zu seiner Bekleidung ist nichts bekannt. Der 13-Jährige könnte sich nach bisherigen Erkenntnissen weiterhin im Bereich von Bottrop aufhalten. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell