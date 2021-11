Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vermisstenmeldung der Kriminalpolizei in Wiesbaden - 54-jähriger Wiesbadener aus Klinik im Rheingau vermisst

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

(fh)Seit Montag, dem 08.11.2021, wird der 54 Jahre alte Thomas Albert Wally aus einer Klinik in Eltville am Rhein vermisst. Herr Wally, welcher ursprünglich aus Wiesbaden stammt, verließ am Montag die Klinik für einen Spaziergang und kehrte daraufhin nicht zu der Einrichtung zurück. Er wurde seitdem nicht mehr gesehen. Die bisherigen Suchmaßnahmen und die Ermittlungen der Wiesbadener Kriminalpolizei führten bislang nicht zum Auffinden des Vermissten. Aufgrund der Gesamtumstände ist eine Gefahr für ihn nicht auszuschließen.

Herr Wally ist etwa 186 cm groß und schlank. Er hat einen grauen Haarkranz mit lichten Haaren. Zuletzt war er mit einem Trenchcoat, einem Pullover und einem blauen Hemd bekleidet. Weiterhin trug er eine Jeans und blaue Schuhe der Marke "Nike"

Hinweise zu dem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell