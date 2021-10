Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 22-Jähriger aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Biebrich, Pfälzer Straße

Montag, 04.10.2021, 09:50 Uhr

(ll)Seit Montag, 04.10.2021, gegen 09:50 Uhr wird der 22 Jahre alte Marcel Falk aus Wiesbaden vermisst. Der 22-Jährige, der mit dem Down-Syndrom geboren wurde, arbeitet täglich in einer Werkstatt in der Pfälzer Straße in Wiesbaden-Biebrich. Dort kehrte er nicht von einem Toilettengang zurück und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Der Vermisste ist orientierungslos, aber grundsätzlich gut zu Fuß. Marcel Falk ist ca. 178 cm groß, hat eine kräftige Statur und kurze dunkle Haare. Zuletzt bekleidet war Herr FALK mit einem grauen T-Shirt, einer schwarzen Hose und schwarzen Schuhen. Hinweise zu seinem Aufenthaltsort nimmt die Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0611 345 3333 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell