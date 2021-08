Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Vermisstenfahndung der Wiesbadener Kriminalpolizei - 28-Jährige aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, seit Donnerstag, 29.07.2021

(fh)Die Kriminalpolizei in Wiesbaden bittet im Zusammenhang mit einer Vermisstenfahndung um die Mithilfe der Bevölkerung. Seit Donnerstag, 29.07.2021, wird die 28-jährige Jurate Butaviciute aus Wiesbaden vermisst. Die Vermisste hielt sich bis zum 25.07.2021 in Siegen-Weidenau auf und hatte zuletzt am 29.07.2021 Kontakt mit einer Familienangehörigen. Es ist wahrscheinlich, dass sie sich im Bereich in und um Wiesbaden aufhalten könnte. Aufgrund der Gesamtumstände ist nicht auszuschließen, dass von der 28-Jährigen eine Gefahr für sich selbst ausgeht. Alle bisherigen Maßnahmen der Wiesbadener Kriminalpolizei erbrachten keinen Erfolg. Frau Butaviciute ist circa 165 cm groß, schlank, hat lange blonde Haare und Sommersprossen im Gesicht.

Konkrete Hinweise zum Aufenthaltsort der 28-Jährigen nimmt die Kriminalpolizei in Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

