Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 14-jähriger Nico DÜBEN aus Wiesbaden vermisst

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

14-jähriger Nico DÜBEN aus Wiesbaden vermisst, Wiesbaden-Kloppenheim, Heßlocher Straße, Seit Dienstag, 15.06.2021, 06:45 Uhr

(he)Seit Dienstag, den 15.06.2021 wird der 14-jährige Nico DÜBEN aus Wiesbaden vermisst. An diesem Tag wurde Nico letztmalig gegen 06:45 Uhr an seiner Wohnanschrift in Kloppenheim in der Heßlocher Straße gesehen. Hinweise auf seinen augenblicklichen Aufenthaltsort liegen nicht vor. Der 14-Jährige ist circa 1,65 Meter groß, von kräftiger Statur und hat kurze dunkelblonde Haare sowie blaue Augen. Welche Bekleidung der Vermisste trägt steht nicht sicher fest, es könnte sich jedoch um einen gelben Pulli mit der Aufschrift "Calvin Klein" und eine schwarze Jogginghose handeln. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-3333 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell