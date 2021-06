Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: 13-jähriger Ilyas KÖNIG aus Wiesbaden vermisst

Wiesbaden

13-jähriger Ilyas König vermisst,

Wiesbaden-Sonnenberg, Idsteiner Straße, seit Donnerstag, 10.06.2021, 21:00 Uhr

(he)Seit Donnerstag, den 10.06.2021, 21:00 Uhr wird der 13-jährige Ilyas KÖNIG aus Wiesbaden vermisst. Letztmalig wurde Ilyas am 10.06.2021 gegen 12:00 Uhr gesehen. Zu diesem Zeitpunkt verließ er seine Wohnanschrift in der Idsteiner Straße in Wiesbaden-Sonnenberg und gab an, den Tag in Frankfurt am Main verbringen zu wollen. Eigentlich sollte der Junge um 21:00 Uhr zu Hause sein. Seit diesem Zeitpunkt besteht kein Kontakt mehr zu Ilyas. Der Vermisste ist circa 1,65 Meter groß, trägt braune Haare und hat eine schlanke Statur. Bekleidet war er an diesem Tag mit einem weißen T-Shirt, einer schwarzen, langen Jogginghose und weißen Turnschuhen. Eventuell führt er ein schwarz-graues Mountainbike der Marke "Cube" mit. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-3333 zu melden.

