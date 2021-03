Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ 15-Jähriger aus Wiesbaden vermisst +++

Bild-Infos

Download

Wiesbaden (ots)

Wiesbaden, Lehrstraße,

seit 14.03.2021

(cav)Seit dem 14.03.2021 wird der 15-Jährige Calvin Andreya aus Wiesbaden vermisst. Der Jugendliche war zuletzt in Rüsselsheim am Main unterwegs und sollte dann am Sonntagabend wieder in seiner Jugendeinrichtung in Wiesbaden erscheinen. Konkrete Anhaltspunkte auf seinen derzeitigen Aufenthaltsort liegen nicht vor. Calvin Andreya ist ca. 170-175 cm groß, hat eine schlanke Statur, dunkle Haare (an den Seiten rasiert) und trägt meist eine Basecap. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Winterjacke, einem schwarzen Nike Pullover, blauen Jeans und er führt einen schwarzen Nike Rucksack mit sich. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort des 15-Jährigen geben kann, wird gebeten sich bei der Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345 - 3333 zu melden.

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell