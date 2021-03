Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++ Zeugenaufruf Vermisstenfall Christian MARK +++

Wiesbaden (ots)

(cav)In Zusammenhang mit dem am Sonntag, dem 14.03.2021, um 18:53 Uhr veröffentlichten Fahndungsaufruf, dauert die Suche nach dem vermissten 53-jährigen Christian MARK weiter an. Der Vermisste parkte seinen Peugeot 4008 mit WI-Kennzeichen, am 13.03.2021, zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr, auf dem Parkplatz "Hubertushütte" im Goldsteintal. Daraufhin entfernte er sich in aktuell noch unbekannte Richtung. Die bislang veranlassten Suchmaßnahmen (unter anderem mit einem Hubschrauber) erbrachten zum jetzigen Zeitpunkt keine neuen Erkenntnisse. Die Polizei sucht Zeugen, die gesehen haben, in welche Richtung der Vermisste nach dem Aussteigen aus dem Fahrzeug gegangen ist. Wer Christian M. gesehen (aktuelle Bilder anbei) hat oder Hinweise auf den Aufenthaltsort des Vermissten geben kann, soll sich bitte mit der Polizei Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345 - 3333 in Verbindung setzen.

Zu Ihrer Information die oben genannte Pressemeldung vom 14.03.2021, 18:53 Uhr:

Wiesbaden Aktuell läuft in Wiesbaden, im Gebiet Goldsteintal bei Rambach, eine Suchaktion der Polizei und Kräften der Feuerwehr, sowie Suchhunden. Hintergrund ist die Suche nach dem 53-jährigen Christian M. aus Wiesbaden. Die Umstände des Verschwindens lassen den Schluss zu, dass er sich in einer hilflosen Lage befinden könnte. Christian M. wird seit Samstag, 11:30 Uhr vermisst. Er verließ morgens seine Wohnanschrift und begab sich in Richtung Maintal bei Hanau. Anschließend fuhr er offensichtlich wieder nach Wiesbaden und stellte sein Fahrzeug im Goldsteintal ab. Zum verabredeten Zeitpunkt kehrte er nicht nach Hause zurück. Christian M. ist 185 cm groß und von schlanker Statur, er ist 76 kg schwer und trägt sehr kurze braune graumelierte Haare, markant ist ein auffälliger Leberfleck über der Lippe. Bekleidet ist er mit blauen Jeans, einer braunen Jacke der Marke Jack Wolfskin, einem bunt karierten Schal und hellbraunen Schnürstiefeln. Wer Christian M. gesehen hat oder Hinweise auf den Aufenthaltsort der vermissten Person geben kann, soll sich bitte mit der Polizei Wiesbaden unter der Telefonnummer (0611) 345-3333 in Verbindung setzen.

